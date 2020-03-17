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بيان صادر عن ''بنك سوسيته جنرال في لبنان''.. هذا ما جاء فيه

17
MARCH
2020
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صادر عن "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل." البيان التالي:


نظراً للأوضاع الراهنة، ولأن سلامة عملاء المصرف والموظّفين تبقى أولويّة، يهمّ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. إعلام زبائنه الكرام بما يلي:

1. يؤمّن المصرف العمليّات التجاريّة الملحّة للشركات والمؤسّسات التجارية والصناعيّة، لا سيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبيّة، عبر تخصيص فروعه التالية في سائر المناطق اللبنانيّة، بدوام عمل من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتّى الساعة 12:30 ظهراً:

o طرابلس – شارع بشارة الخوري
o غزير
o الدكوانة – الصالومي
o سان شارل – ميناء الحصن
o الشياح – شارع العريس
o زحلة
o صيدا – شارع جزّين

2. يلبّي المصرف حاجات عملائه من الأفراد عبر القنوات التاليّة:

o الصرّاف الآلي: لسحب الرواتب وتأمين الاحتياجات النقديّة
o e-SGBL عبر الانترنت
o تطبيق الهاتف الجوال SGBL
o بطاقات الإئتمان

3. إنّ مركز خدمة الزبائن (Call Center) بتصرّفكم على الرقم 1274 لمساعدتكم في كل ما يتعلّق ببطاقات الدفع والائتمان وأي خدمة أخرى.

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