الأب فادي تابت رئيس مزار سيدة لبنان حريصا وجمهور الآباء يعلنون تقدمة مركز بيت عنيا للحجر الصحي المنزلي مجانا

A + A -

بيان صادر عن إدارة مزار سيدة لبنان :



«كنت مريضًا فزرتموني» (متى 25/36) إيمانًا منّا بأنّ الكنيسة هي امّ ومعلّمة، تسهر على صحة أبنائها الروحية والجسدية وتهديهم الى درب الخلاص وتساعدهم في وقت الشدة والازمات كما فعلت على مدى تاريخها، ونظرًا للظروف المأساويّة التي يمرّ بها أبناء وطننا الحبيب لبنان بعد تفشي وباء الكورونا، يعلن رئيس وآباء مزار سيدة لبنان، بمبادرة كنسية تضامنية مع أهلنا، وبعد أخذ بركة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ما يلي:



1. نرفع الصلاة من أجل كل المرضى الذين المّ بهم هذا المرض راجين من الرب يسوع، طبيب الارواح والاجساد، ان يمنّ عليهم بالشفاء العاجل ليعودوا الى عائلاتهم ومحبّيهم، كما نصلي من أجل المتوفين منهم من جراء هذا الوباء، طالبين الرحمة لهم والتعزية لذويهم،



2. نضع مركز بيت عنيا التابع لمزار سيدة لبنان - حريصا للحجر الصحي المنزلي مجّانًا، لحاملي نتيجة ايجابية لفيروس كورونا ويتعذّر عليهم حجر أنفسهم في بيوتهم، ويحرص الآباء على استقبالهم وتقديم الخدمة الروحية والجسدية لهم من عزل وطعام وتزويدهم بالأسرار المقدسة،



3. ندعو كل من يرغب التطوّع معنا في هذه الخدمة الإنسانية الاتصال على الرقم 09261331 وإنّنا اذ نشكر رئيس وأعضاء بلدية درعون - حريصا، الذين أبدوا كل استعداد للتعاون والتنسيق مع إدارة المزار، سوف نتصل بفعاليات ورؤساء البلديات المجاورة للمزيد من التنسيق لخدمة المواطنين. نأمل من الله ان تزول الشدّة وينتصر لبنان. مرددين مع صاحب المزامير «ارحمني يا ألله ارحمني، فإن نفسي بك اعتصمت. بظل جناحيك أعتصم إلى أن تعبر المصيبة» (مز. 57/1)