حركة أمل: نرفض قرار الافراج عن عامر الفاخوري وسنقف بوجهه

صدر عن المكتب السياسي لحركة "أمل" البيان الآتي:



"ان تاريخ العمل عامر الفاخوري الاجرامي في عمالة وتعذيب واخفاء جرائم لا يمحوها مرور الزمن لا في قانون العقوبات ولا في قانون الله.



ان الافراج عن الفاخوري قرار نرفضه وسنقف بوجهه كما كل الشعب اللبناني لانه لا يشبه لبنان وتضحياته وتاريخه المقاوم".