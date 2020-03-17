التيار الوطني الحر: خطة مواجهة الكورونا انطلقت

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

خلال أيام قليلة من إطلاق حملته ذات النقاط العشر في سعي لمواجهة انتشار وباء كورونا في لبنان، سجّل التيار الوطني الحر تجاوباً كبيراً من الملتزمين والمناصرين والاصدقاء والبلديات في لبنان والخارج، وقد أبدوا جميعاً استعدادهم لتقديم المساعدات المادية والعينية والبشرية.

ويعدّد التيار أدناه بعض الأمور التي بدأ بإنجازها:

اولاً: تطوع عدد كبير من الشابات والشباب لمعاونة التيار في حملته، ما دفع به إلى وضع قطاع الشباب مرجعية لتنظيم مسألة التطوع في هذه المرحلة مع تحديد مسؤولين لكل منطقة وارقام للاتصال بها.

ثانياً: بدأ كثيرون بالتبرّع بأموال لشراء مستلزمات صحيّة وطبيّة، وقد أطلق قطاع الانتشار في التيار حملة لتأمين المزيد من التبرعات، وكذلك وضعت لجنة المال أرقام حسابات ورقم هاتف لمن يرغب بالتبرع داخل لبنان، على أن يتم الاعلان لاحقاً عن حصيلة هذه الحملة.

ثالثاً: شارك التيار مع أصدقاء أو بلديات بحملات تعقيم للشوارع ودور العبادة والامكنة العامة في مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب والبقاع مروراً ببيروت وجبل لبنان.

رابعاً: استطاع التيار بالتعاون مع البلديات وبعض المحبين تأمين فنادق لوضعها بتصرف وزارة الصحة لاستخدامها للحجر الصحي اذا دعت الحاجة. ومن هذه الفنادق نذكر: فندق الصياد في بينو عكار، سويت أوتيل في جل الديب، أوتيل الخريزات في البقاع الغربي وفندق سان جان في زحلة.

هذا ووضعت أبرشيات ومراكز للنشاطات والمؤتمرات مقرات لها بتصرف أهل المنطقة، مع استعداد التيار لتأمين المزيد من الأبنية والأماكن ومنها ما هو عائد له او لمنتسبيه اذا تطلّب الأمر.

خامساً: أطلق التيار مشروع التعليم عن بعد ووضع روابط إلكترونية خاصة بتصرف الطلاب الذين تسجّل عدد كبير منهم في كافة الصفوف وخصوصاً من ذوي الشهادات المتوسطة والثانوية.

أخيراً إن التيار ملتزم بالنقاط الاخرى التي أعلنها ومنها تأمين فحص مجاني لكورونا لذوي حالات محدّدة، ومطهّرات ومعقّمات وادوات صحية وطبية عدة اضافة لتوصيل الحاجيات للناس المحجورين في المنازل، وسيستكمل كل الخطوات الضرورية التزاماً منه بخدمة المجتمع اللبناني بكل مكوناته ومناطقه في هذه المرحلة الصعبة، وسيضع الرأي العام في كل تحركاته تباعاً.