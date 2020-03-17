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درغام زار سراي حلبا واطلع على الاجراءات المتعلقة بالتعبئة العامة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا

17
MARCH
2020
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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام سراي حلبا الحكومي، حيث إطلع من محافظ عكار عماد لبكي على الاجراءات المعتمدة في ما يتعلق بالبحث بتنفيذ المقررات الحكومية المتصلة بالتعبئة العامة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.
 
وشدد درغام على"ضرورة التكاتف والتعاون والتنسيق بين كل المؤسسات الرسمية والخاصة، وكل الجهات المعنية والاهالي لتأمين أقصى درجات الحماية لعدم تفشي الوباء.
 
وفي ما يتعلق بمستشفى حلبا الحكومي أكد درغام عقب اتصاله بالوزير حمد حسن "أنه سيتم تجهيزه خلال أسبوعين وهي الفترة الزمنية التي ستصل فيها الأجهزة والمعدات اللازمة التي سيتم تأمينها من قبل وزارة الصحة، مشددا على أن الوزير حسن أكد تأمين الدعم الكامل للمستشفى وأن حصتها ستكون كباقي المستشفيات الحكومية في المحافظات".
 
 وأجرى درغام اتصالا بوزارة الداخلية للتأكيد على"أهمية تعاون كل الأجهزة الأمنية والتنسيق مع البلديات والاتحادات لضمان تطبيق مققرات مجلس الوزراء تحديدا لجهة ضرورة التزام الاهالي بمنازلهم واقفال كل المطاعم والمقاهي والملاعب، وكذلك الامر بالنسبة للنازحين السوريين الذين يطلب منهم الالتزام باماكن اللجوء وعدم الاختلاط".
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