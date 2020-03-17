اجتماع بين وزني وجمعية المصارف والتوافق على فتح بعض الفروع ابتداء من الغد

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استقبل وزير المالية غازي وزني وفداً من جمعية مصارف لبنان برئاسة د. سليم صفير وجرى البحث بالشؤون المصرفية بعد إعلان المصارف أمس الإقفال حتى 29 آذار وموقف وزني الرافض لذلك والذي جاء بمثابة إخبار إلى النيابة العامة.



وبناء على طلب الوزير وزني، تمّ التوافق خلال الاجتماع، على فتح المصارف لبعض الفروع التابعة لها ابتداء من يوم غد الأربعاء 18/3/2020 وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية من اجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها على أن يعلن كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار مع استمرار خدمة الـ"Call Center" وتأمين السيولة عبر مكنات الـ" ATM" .



وأكّدت جمعية المصارف على التزامها بقرار مجلس الوزراء المتعلّق بالتعبئة العامة والمحافظة على صحة الزبائن والموظفين مع مراعاة قرار عدم التجمع وتأمين الخدمات المصرفية الأساسية.