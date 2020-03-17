living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار غزيرة وثلوج .. هكذا سيكون طقس لبنان

17
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع انخفاض اضافي في الحرارة وضباب على المرتفعات تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خلال الفترة الصباحية وحدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر و ما فوق، تنحسر الامطار والثلوج بدءا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى طقس ماطر وعاصف احيانا خلال اليومين المقبلين.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

 

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع رياح قوية احيانا تقارب ال65 كم/س، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و ما فوق وتتدنى ليلا لتلامس 1300 متر.

 

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في الحرارة وضباب على المرتفعات تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خلال الفترة الصباحية وحدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر و ما فوق، تنحسر الامطار والثلوج بدءا من بعد الظهر.

 

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في الحرارة وبقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات تتساقط امطار خفيفة ومتفرقة احيانا خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1300 وما فوق،يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم وتشتد حدة الامطار خصوصا جنوبا.

 

- درجات الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 4 الى 13 درجة.

 

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25و 45 كم/س، وتشتد أحيانا لتصل إلى 65 كلم/س.

 

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الامطار.

 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90

 

- حال البحر: مائج،حرارة سطح الماء: 18 درجة.

 

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

 

- ساعة شروق الشمس: 5,45 ساعة غروب الشمس:17,48

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout