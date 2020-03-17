أمطار غزيرة وثلوج .. هكذا سيكون طقس لبنان

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع انخفاض اضافي في الحرارة وضباب على المرتفعات تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خلال الفترة الصباحية وحدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر و ما فوق، تنحسر الامطار والثلوج بدءا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى طقس ماطر وعاصف احيانا خلال اليومين المقبلين.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع رياح قوية احيانا تقارب ال65 كم/س، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و ما فوق وتتدنى ليلا لتلامس 1300 متر.

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في الحرارة وضباب على المرتفعات تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خلال الفترة الصباحية وحدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر و ما فوق، تنحسر الامطار والثلوج بدءا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في الحرارة وبقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات تتساقط امطار خفيفة ومتفرقة احيانا خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1300 وما فوق،يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم وتشتد حدة الامطار خصوصا جنوبا.

- درجات الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 4 الى 13 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25و 45 كم/س، وتشتد أحيانا لتصل إلى 65 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الامطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90

- حال البحر: مائج،حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,45 ساعة غروب الشمس:17,48