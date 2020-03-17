living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف علّق تجمع المحامين في حزب الله على الحكم بحق الفاخوري؟

17
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعليقا على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية العميل عامر الفاخوري، أصدر تجمع المحامين في حزب الله البيان التالي:

 

"ان الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بكف التعقبات عن العميل عامر فاخوري الملقب بجزار الخيام لم يصدر بإسم الشعب اللبناني الذي تعرض لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل على يد هذا المجرم العميل للعدو الصهيوني، ان مرور الزمن لا يطال جرائم التعذيب التي تمرس هذا العميل على ارتكابها بحق مواطنين لبنانيين منهم من استشهد علي يديه ومنهم من لا يزال يعاني من جراحه ومنهم من لا يزال مصيره مجهولا حتى يومنا هذا.

 

إنه يوم اسود في تاريخ العدالة اللبنانية والقضاء العسكري لن يمحوه الا استدراك هذه السقطة من خلال الطعن بهذا الحكم الفضيحة ووقف تنفيذه وصولا الى نقضه ومن ثم إنزال القصاص العادل بالعميل فاخوري.

 

ان تجمع المحامين في حزب الله يدعو نواب الأمة إلى الإسراع في التقدم بمشروع القانون المعجل مكرر المعد من قبل تجمع المحامين الى مجلس النواب والذي يرمي إلى تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم سقوط جرائم العمالة بمرور الزمن تفاديا لعدم تكرار هذه الأحكام التي تعتبر جريمة بحق كرامة وعزة الشعب اللبناني المضحي والذي تحمل عذابات الاحتلال الصهيوني والمتعاملين معه ويدعو الجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات والمذكرات المناسبة لملاحقة العميل بما يستحقه من عقوبات وفقا لأحكام القانون."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout