120 مصابا و4 حالات شفاء من الكورونا .. اسبوعان مهمّان جدّا للبنان

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أفادت آخر الإحصاءات عن فيروس كورونا في لبنان أنّ عدد المصابين بلغ 120، عدد الشفاء 4، عدد الأشخاص الذين تبين الفحص الأول انهم على طريق الشفاء في انتظار إجراء فحص ثاني للتأكد من الشفاء 15، عدد المتوفين 3.



ولفتت وزارة الصحة إلى أننا أمام اسبوعين مهمين جدا بما أنّه تم اقفال المطار وعزل لبنان عن العالم ، "هنا ندخل في مرحلة الحجر الصحي وبناء عليه على اللبنانيين التزام منازلهم لتجفيف المرض".



وفي هذا الاطار، تناشد وزارة الصحة العامة جميع المواطنين الإلتزام بالتدابير التي أقرتها الحكومة، خصوصا لجهة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

وأصدرت وزارة الصحة التقرير اليومي عن فيروس كورونا المستجد في لبنان، جاء فيه:



"ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 17 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 120 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 11 حالة جديدة عن الامس).

وسجلت حالتا شفاء تام بعد التأكد من فحص PCR السلبي لهما مرتين متتاليتين خلال 48 ساعة.

تتابع وزارة الصحة العامة تقصي الحالات المشتبه بإصابتها مع تحديد ومتابعة المخالطين، بالإضافة إلى متابعة القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

تناشد الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنازل إلا عند الضرورة القصوى".