120 مصابا و4 حالات شفاء من الكورونا .. اسبوعان مهمّان جدّا للبنان

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أفادت آخر الإحصاءات عن فيروس كورونا في لبنان أنّ عدد المصابين بلغ 120، عدد الشفاء 4، عدد الأشخاص الذين تبين الفحص الأول انهم على طريق الشفاء في انتظار إجراء فحص ثاني للتأكد من الشفاء 15، عدد المتوفين 3.



ولفتت وزارة الصحة إلى أننا أمام اسبوعين مهمين جدا بما أنّه تم اقفال المطار وعزل لبنان عن العالم ، "هنا ندخل في مرحلة الحجر الصحي وبناء عليه على اللبنانيين التزام منازلهم لتجفيف المرض".



وفي هذا الاطار، تناشد وزارة الصحة العامة جميع المواطنين الإلتزام بالتدابير التي أقرتها الحكومة، خصوصا لجهة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة.