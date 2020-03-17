living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستشفى أوتيل ديو دو فرانس: نستقبل مرضانا نحن مسؤولون في مواجهة الوباء

17
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اتّخذ مستشفى أوتيل ديو دو فرانس كافة الإجراءات التنظيمية لمواجهة وباء COVID-19 العالمي الذي يتفشّى في لبنان. سيواصل المستشفى نشاطاته الطبّية والجراحية ذات الأولوية.
 
 
 
فصل المسارات
 
بالتوازي مع مدخل قسم الطوارئ في المستشفى ولكن بعيداً عنه، تمّ افتتاح مركز الإنفلونزا بحيث يمكن معاينة المرضى الخارجيين بشكل سريع وفعّال، ومن دون تعطيل عمل قسم الطوارئ.
 
حجز عدد من الأسرّة للاستشفاء والإنعاش
 
وقد اتُّخذ هذا الإجراء من أجل تأمين خدمات الرعاية الاستشفائية بالمستوى المطلوب لمواكبة التحدي الصحّي الذي تواجهه الجهات الفاعلة في القطاع الطبّي والرعاية الصحّية نظراً للوضع الحالي غير المسبوق. هنا أيضاً، تمّ فصل المسارات ووضع مرضى COVID-19 في أقسام معزولة. ومن ناحية أخرى، سنستمرّ في استقبال كلّ حالات الطوارئ الطبّية الجراحية ومرضى غسيل الكلى  ومرضى السرطان والعلاج بالأشعّة وحالات الولادة... في إطار صحّي مؤمّن وآمن. في المقابل، تمّ تأجيل بعض الأنشطة المجدولة.
 
 
 
تأمين حماية طاقمنا الطبّي والتمريضي
 
من خلال توفير معدّات الحماية الفرديّة اللازمة وعزل أيّ من أعضائه، سواء كان طبيباً أو ممرّضة أو عاملاً صحّياً، بمجرّد أن يتبيّن أنّه كان على احتكاك مع حالة مشتبه بها. ونحن نشكرهم على التزامهم.
 
 
التعاون الوثيق مع شركاء مختصّين
 
نودّ أن نشكر مختبر رودولف ميريو التابع لكلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف الذي أمّن تعبئةً نموذجيّة لإجراء الاختبارات البيولوجية المتطوّرة التي يتطلّبها هذا الفيروس.
 
بالإضافة إلى اتّخاذ قرارات صارمة، نحن نحرص على اتّباع تعليمات الحكومة اللبنانية والتوصيات العلمية التي تضعها السلطات الصحّية المحلية والأوروبية والعالمية.
 
نحن في خدمة مرضانا مهما كانت حالتهم المرضيّة
 
إنّ معظم المرضى الذين تمّ استقبالهم في قسم الطوارئ حتى الآن قد توجّهوا إلى القسم لأسباب أخرى غير COVID-19. ويتم إرسال كافّة بياناتنا وبانتظام إلى وزارة الصحّة.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout