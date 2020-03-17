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كورونا يواصل انتشاره في العالم..

17
MARCH
2020
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بالتزامن مع تلقي عدد من المتطوعين لجرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد بمركز أبحاث في سياتل الأميركية، يواصل الوباء انتشاره في العالم مسجلا إصابات ووفيات جديدة.


وذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن 13 شخصا توفوا بفيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3226 في أنحاء البلاد.

وسجل إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 12 حالة من الوفيات المذكورة 11 منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وأوضحت اللجنة، الثلاثاء، أنه جرى رصد 21 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق، ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80881 حالة.

عشرات الإصابات في تايلاند

قال مسؤول تايلاندي إن بلاده سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، مما رفع إجمالي عدد المصابين بالبلد الآسيوي إلى 177.

وذكر سوخوم كانشانا فيماي الأمين الدائم بوزارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي، أن 11 حالة مرتبطة بمباراة للملاكمة شهدت تسجيل إصابات عديدة بكورونا بينما ترتبط الحالات الأخرى بالعمل مع أجانب.

وأضاف أن ما يتراوح بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك.

فنزويلا تفرض الحجر الصحي في أنحاء البلاد

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين بفرض إجراءات الحجر الصحي في سائر أنحاء البلاد، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى اليوم 33 شخصا في الدولة الأميركية اللاتينية.

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون والإذاعة إنه "اعتبارا من الثلاثاء ستدخل فنزويلا في حجر كامل"، مشيرا إلى أن هذا "الإجراء الجذري الضروري" سيشمل "سائر أنحاء البلاد".

وأوضح الرئيس أن قراره يعني تعليق كل الأنشطة المهنية في البلاد باستنثناء تلك المتعلقة بتوزيع الاغذية وبقطاعات الأمن والدفاع والصحة والنقل.

رصد إصابات جديدة في منغوليا

أعلنت لجنة الطوارئ في منغوليا الثلاثاء، رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين أعيدوا من كوريا الجنوبية وألمانيا.

وذكرت اللجنة أن المريض القادم من ألمانيا يرقد في حالة حرجة.

وكانت منغوليا التي أغلقت حدودها الجنوبية مع الصين أعلنت في الأسبوع الماضي عن رصد أول حالة بالفيروس وهي لمواطن فرنسي يعمل داخل البلاد.

الحكومة التركية تعلن حصيلة المصابين بكورونا

قالت الحكومة التركية مساء الاثنين إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 47 شخصا، في ارتفاع دفعها لتشديد إجراءات مكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية مع عدد من الدول.

وذكر وزير الصحة فخر الدين قوجة أنه تم تسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الفائتة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 47.

48 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

أفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية رصدت 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320.

وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقل فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن مئة مقارنة بيوم 29 فبراير حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الاثنين، إنه واثق في قدرة بلاده على التغلب على الفيروس مع استمرار تراجع معدل العدوى رغم إعلان السلطات عن ظهور بؤرة عدوى كبيرة أخرى في سول العاصمة.

جدير بالذكر أن تعداد المصابين بالوباء قد وصل إلى 182525، وسجلت حتى الآن 7170 حالة وفاة، وشفي من المرض 79899.

 

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