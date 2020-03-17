أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 آذار 2020

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نداء الوطن: خفايا

تناهى إلى بعض أصحاب المؤسسات الفندقية في قضاء جبيل وجود توجّه محتمل لمصادرة فنادقهم في حال اضطرار السلطات إلى فرض "الحظر الصحي" على بعض المجموعات.

استغرب أحد النواب عدم إدلاء وزيرة الإعلام بأي موقف "مهتم أو داعم أو مطمئن" يتعلق بمراسلة "الجديد" راشيل الحسيني التي سقطت أرضاً خلال تأدية رسالتها الإعلامية.

اللواء: أسرار

همس

تمضي المواجهة بين وزارة سيادية وجمعية المصارف إلى نهاية الشوط، ريثما يُصار إلى انضباط العمل في البنوك وسوق القطع!



غمز

يواجه مرجع مسؤول صعوبات بعد انفجار الخلاف حول مشروع التشكيلات القضائية.



لغز

وصفت خطوة قضائية بأنها، بمحلها الصحيح، في هذا الظرف، لاعتبارات تتخطى الحكم بحدّ ذاته، أو التدخلات الدولية حول القضية موضع الحكم.

الجمهورية: أسرار

النواب وكورونا

قال أحد النواب إن أكثر المعرّضين لإلتقاط فيروس كورونا ونقله للآخرين هم النواب لذلك يجب إغلاق مجلس النواب لأكثر من أسبوع.

مصير الحكومة على بساط البحث

كشف مسؤول كبير أن انقساماً حاداً في الموقف داخل الحكومة حول الإستعانة بمؤسسة مالية دولية يخشى معه أن يُطرح مصير الحكومة على بساط البحث.

درس جدي لـ«الهيركات»

تلقّى مرجع سياسي معلومات تفيد بأن بعض الجهات المصرفية تدرس جدياً السير في موضوع «الهيركات» ووجّه تحذيرات إلى مسؤول كبير وقال له: إن صحّ ذلك فهذا يعني أنهم يريدون تفجير البلد.

البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر متابعة لقضية العميل عامر الفاخوري إن القرار القضائي بإسقاط الملاحقة عنه سيؤدي إلى إطاحة المحكمة العسكرية وتركيبة قضاتها في أي تشكيلات قضائية وإن رشىً سياسية وشخصية قدّمها الأميركيون لأكثر من جهة وشخصية مهّدت لتهريب القرار.



كواليس

تساءلت مصادر طبية عن صدقيّة خضوع الرئيس الأميركي لفحوض فيروس كورونا بعدما تمّ تشخيص إصابة وزير الدفاع ونائبة بالفيروس وقد شوهدا مع الرئيس قبل يوم واحد. وقالت المصادر إن ترامب بدا خائفاً من الخضوع للفحص ومتردّداً وقد أعلن تأجيله مراراً وأعلن فجأة أنه أجراه ونتيجته سليمة. ولم تستبعد المصادر أن يختفي فجأة عندما تظهر عليه أعراض المرض.