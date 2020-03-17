أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 آذار 2020

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نداء الوطن: خفايا

تناهى إلى بعض أصحاب المؤسسات الفندقية في قضاء جبيل وجود توجّه محتمل لمصادرة فنادقهم في حال اضطرار السلطات إلى فرض "الحظر الصحي" على بعض المجموعات.

استغرب أحد النواب عدم إدلاء وزيرة الإعلام بأي موقف "مهتم أو داعم أو مطمئن" يتعلق بمراسلة "الجديد" راشيل الحسيني التي سقطت أرضاً خلال تأدية رسالتها الإعلامية.

اللواء: أسرار

همس

تمضي المواجهة بين وزارة سيادية وجمعية المصارف إلى نهاية الشوط، ريثما يُصار إلى انضباط العمل في البنوك وسوق القطع!



غمز

يواجه مرجع مسؤول صعوبات بعد انفجار الخلاف حول مشروع التشكيلات القضائية.



لغز

وصفت خطوة قضائية بأنها، بمحلها الصحيح، في هذا الظرف، لاعتبارات تتخطى الحكم بحدّ ذاته، أو التدخلات الدولية حول القضية موضع الحكم.