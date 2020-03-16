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مذكرة لوزير الاقتصاد الى الأفران والمخابز لاتباع ارشادات السلامة تفاديا لانتشار الفيروس

16
MARCH
2020
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وجه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه مذكرة للأفران والمخابز العاملة في لبنان لاتباع ارشادات السلامة تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد استنادا الى قرار مجلس الوزراء باعلان التعبئة العامة.

وطلب نعمه من "كافة الأفران والمخابز العاملة في لبنان التقيد بالإرشادات التالية:
- القيام بإجراءات استثنائية وطارئة وذلك بشكل يومي لكل موظف عند دخوله المؤسسة: أولا أخذ الحرارة، ومن ثم تأمين مكان لغسل اليدين بالصابون واستعمال مناشف ورقية.
- القيام بشكل طارئ ودوري بتعقيم المخبز وصالة العرض وفقا لإرشادات المراجع المختصة.
- استعمال الكمامات أثناء تحضير المنتوجات داخل الفرن وأثناء القيام بخدمة الزبائن، بالإضافة الى غسل اليدين كل ساعة، وفقا لإرشادات المراجع المختصة.
- العمل على مراقبة حرارة العمال والموظفين بشكل دائم.
- إقامة دورات تدريبية وتوجيهية للعمال والموظفين ووضع منشورات عن كيفية غسل اليدين وآداب العطس السليم وغيره من اجراءات، وفقا لإرشادات المراجع المختصة.
- الإعلان والإفصاح فورا حين وجود أي عوارض صحية.
- تعقيم السيارات التي تنقل العمال إذا وجدت وتعقيم أماكن سكنهم.
- وضع على مدخل كل صالة فرن معقم ومطهر لليدين وكمامات وقفازات لاستعمالها من قبل الزبائن.

وأخيرا وتجنبا لأي طارئ قد يعيق التنقل على الطرقات، تخزين مواد أولية لصناعة الخبز قدر الإمكان".

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