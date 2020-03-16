هل تؤيد الدراسة الجامعيّة عن بُعد؟ وقّع العريضة!

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هل تؤيد الدراسة الجامعيّة عن بُعد؟

هل أنت مُتضرّر وظيفيًّا ومادِيًّا من عدم اعتراف لجنة المعادلات في لبنان بشهادتك؟

لبنان يجب أن يبقى رائدًا في التعليم الجامعيّ.

على البرلمان أن يُعطي جامعاتنا الأساس التشريعيّ والسند القانونيّ المطلوب لتلتحق في مسيرة التحوّل الرقميّ الذي يشهده العالم.

وقّع العريضة وانضم للحملة الوطنيّة لتشريع التعليم عن بُعد.

Www.distancelearningpetition.info

النائب د. ادكار طرابلسي