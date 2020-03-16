لجنة الأسير سكاف: اطلاق سراح فاخوري يشرع التعامل مع العدو الصهيوني

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استنكرت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، في بيان "القرار الذي اتخذه القضاء في لبنان اليوم القاضي بأسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري بذريعة مرور الزمن، حيث بدا واضحا ان القضاء اللبناني رضخ للضغوطات الأميركية".

واعتبرت اللجنة أن "قرار الإفراج عن العميل الفاخوري هو وصمة عار جديدة على جبين القضاء اللبناني من الدرجة الأولى وهو يشرع التعامل مع العدو الصهيوني، ومن هذا المنطلق ندعو كافة القوى الوطنية للوقوف ضد هذا القرار ومنع الفاخوري من مغادرة الأراضي اللبنانية دون محاكمته".

و أكدت أن "دماء آلاف الشهداء لن تذهب هدرا وتضحيات المقاومين وعذابات الأسرى لن تنسى مع مرور الزمن، لأن التاريخ سينصف الأوفياء الذين وقفوا الى جانب الوطن ضد المشاريع الصهيونية، أما العملاء ومن يساندهم ويغطي جرائمهم الى مزابل التاريخ".