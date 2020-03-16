التوحيد العربي: التعرض لفادي الاعور في عين عرب راشيا مدان

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إستنكرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان اليوم، "ما تعرض له النائب فادي الأعور في منطقة راشيا من قبل عناصر البلدية بينما كان يقوم بزيارة الى أحد المزارات الدينية في بلدة عين عرب في قضاء راشيا مع أفراد عائلته".



ورأى البيان أن "هذا التصرف اللامسؤول والمدان والذي جاء على خلفية المزاعم التي أطلقت حول قيام النائب الأعور بالبحث عن آثار في خراج البلدة يصب في إطار الفبركات الإعلامية التي تحاول النيل من سمعته لأهداف واضحة، خاصة وأن عناصر البلدية الذين قاموا بالتعرض للنائب فادي الأعور معروفو الإنتماء".



وطالب البيان بفتح "تحقيق فوري بما حصل ومعاقبة العناصر التي أساءت التصرف بحق النائب الأعور ومن يمثل".