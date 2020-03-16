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خلية الازمة الجبيلية: نعمل على استحداث مراكز جديدة للحجر الصحي وللبلديات دور اساسي في مواجهة فيروس كورونا‎

16
MARCH
2020
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عقدت "خلية الازمة الجبيلية" لمواجهة فيروس كورونا اجتماعها الاول عبر تقنية "السكايب" بمشاركة النواب سيمون ابي رميا وزياد الحواط ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس ورئيس رابطة المخاتير ميشال جبران وقائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري التي اثنى الجميع على جهودها في مواكبة تطورات فيروس الكورونا في جبيل.


واتفق المجتمعون على تفعيل دور البلديات خلال هذه الازمة من خلال الطلب من وزير المال دفع المستحقات للبلديات لتتمكن من القيام بمسؤولياتها. كما ستعمل الخلية على استحداث مراكز جديدة للحجر الصحي عبر الطلب من كل بلدية تأمين مراكزها المحلية وتجهيزها لاستقبال المصابين بالكورونا وتأمين الخدمات المناسبة لهم باشراف لجنة محلية من الاطباء والاختصاصيين.


كما ستتواصل "خلية الازمة" مع اصحاب الفنادق الخالية في القضاء لتجهيزها بحيث تصبح قادرة على استقبال المصابين عند الحاجة. الى ذلك، ستتواصل الخلية مع وزارة الصحة من اجل تجهيز مستشفى قرطبا الحكومي، وهي تتابع حاليا مع الوزارة تجهيز مستشفى البوار الحكومي؛ اضافة الى التنسيق مع المستشفيات الخاصة في جبيل من اجل الجهوزية لمواكبة هذه الازمة.


كما تبلغت اللجنة من راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وضع مقر المطرانية في لحفد كمركز للحجر الصحي، كذلك تعمل "الخلية" مع مختلف المؤسسات الدينية لتأمين مراكز اضافية للحجر الصحي.


واخيرا، تذكّر "خلية الازمة" المواطنين الجبيليين واللبنانيين على وجوب إلتزام المنزل وعدم التنقل الا في حالات الضرورات القصوى، ووجوب التعقيم المستمر والابلاغ عن اي مصاب مباشرة ومن دون تردد.

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