فادي الاعور: لا صحة لخبر توقيفي في بلدة ينطا البقاعية

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رد النائب السابق فادي الاعور على ما أوردته إحدى الوسائل الإعلامية انه جرى توقيفه في بلدة ينطا البقاعية من قبل قوى الأمن الداخلي، وأصدر بيانا نفى فيه "حصول هذا الأمر".

وأوضح أنه "كنت في زيارة دينية لمقام الخضر في بلدة ينطا البقاعية، فحضرت دورية لقوى الأمن الداخلي إلى المكان، وبعد أن تأكدت من أن الزيارة لها طابعها الديني ولا يوجد أي موقع اثري في المكان المذكور، لم يتم توقيفنا كما ذكر مع التأكيد اننا تحت القانون".

واشار الاعور الى أنه "يحتفظ بحقه بالادعاء على كل من حاول الاستثمار في هذا الامر".