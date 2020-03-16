في لبنان .. إصابة 11 راهباً بفيروس "كورونا"

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أصدر اليسوعيون في لبنان بيانا عن المصابين بفيروس "كورونا" المستجد جاء فيه: "حتى هذا اليوم، هناك 11 يسوعيا من رهبان ديري بكفيا وبيروت مصابون بفيروس الكورونا المستجد، 4 منهم يتلقون العلاج في المستشفى.



يلتزم يسوعيو بيروت الحجر الصحي منذ 7 اذار وحتى اشعار اخر. ويخضعون لمراقبة صحية مستمرة، ويخضعون أيضا للتحاليل بشكل دوري وقد انضم اليهم اليسوعي من دير بكفيا في 15 آذار.



لقد قام اليسوعيون المصابون بالفيروس مباشرة او بواسطة يسوعيين اخرين باعلام الاشخاص الذين كانوا على تواصل معهم.



نشجع كل من كان له احتكاك مع احد من اليسوعيين رفاقنا ان يلجأ الى الحجر الصحي عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية".