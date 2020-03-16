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تدابير المصارف خلال التعبئة العامة

16
MARCH
2020
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قرر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إرسال كتاب إلى جمعية مصارف لبنان متضمناً اقتراحاته في ما خص عمل المصارف خلال مرحلة التعبئة العامة.

 

وجاء في البيان: "نقاش مجلس الاتحاد السبل الرامية إلى تحقيق هدفين أساسيين وهما الالتزام بقرار مجلس الوزراء الداعي إلى فتح المصارف والقيام بعملها من خلال تقديم الخدمات إلى كل العملاء أفراد ومؤسسات بالحد الادنى من العاملين، وكيفية حماية الزميلات والزملاء في القطاع المصرفي من وباء الــ "Corona" الذي أصبح يهدد كل المواطنين اللبنانيين، مما استوجب اعتماد سياسة الحجر المنزلي تفادياً من وقوع المزيد من الاصابات.

 

وبالتشاور، قرر مجلس الاتحاد إرسال كتاب إلى جمعية مصارف لبنان متضمناً اقتراحاته في ما خص عمل المصارف في خلال مرحلة التعبئة العامة، وقد لحظ الكتاب الآتي:

- الطلب من جمعية مصارف لبنان الزام العاملين في الفروع البقاء في منازلهم حتى عودة الاوضاع العامة الى ما كانت عليه قبل انتشار وباء الـــ"Corona" تحت طائلة المساءلة والتعرض للعقوبة في حال عدم الالتزام بطلب الادارة.

قرر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إرسال كتاب إلى جمعية مصارف لبنان متضمناً اقتراحاته في ما خص عمل المصارف خلال مرحلة التعبئة العامة.

وجاء في البيان: "نقاش مجلس الاتحاد السبل الرامية إلى تحقيق هدفين أساسيين وهما الالتزام بقرار مجلس الوزراء الداعي إلى فتح المصارف والقيام بعملها من خلال تقديم الخدمات إلى كل العملاء أفراد ومؤسسات بالحد الادنى من العاملين، وكيفية حماية الزميلات والزملاء في القطاع المصرفي من وباء الــ "Corona" الذي أصبح يهدد كل المواطنين اللبنانيين، مما استوجب اعتماد سياسة الحجر المنزلي تفادياً من وقوع المزيد من الاصابات.

وبالتشاور، قرر مجلس الاتحاد إرسال كتاب إلى جمعية مصارف لبنان متضمناً اقتراحاته في ما خص عمل المصارف في خلال مرحلة التعبئة العامة، وقد لحظ الكتاب الآتي:

- الطلب من جمعية مصارف لبنان الزام العاملين في الفروع البقاء في منازلهم حتى عودة الاوضاع العامة الى ما كانت عليه قبل انتشار وباء الـــ"Corona" تحت طائلة المساءلة والتعرض للعقوبة في حال عدم الالتزام بطلب الادارة.

- يقتصر الحضور في الادارات العامة على العاملين في المديريات التي تقوم بالمهام التي لها علاقة بالخزينة والقطع والتحاويل والمعلوماتية والمحاسبة الذين سيتواجدون في مراكز عملهم وبالحد الادنى المطلوب لتسيير هذه الاعمال، ووفق نظام المداورة أسوة بزملائهم العاملين في هذه المديريات في مصرف لبنان الذين سيخضعون أيضاً لنظام المداورة وبالحد الادنى حتى 29 آذار الجاري.

- تأمين خدمة السحب النقدي من أجهزة الصراف الالي وتأمين الاموال النقدية للشركات والمؤسسات الاقتصادية من أجل تغطية الرواتب الموطّنة في المصارف.

- إعطاء العملاء الذين ليست لديهم بطاقات دفع هذه البطاقات بمجرد اتصالهم بمراكز الـ "Call center" فتتأمن لهم خدمة السحب النقدي مما يجنّب احتكاكهم بزملائنا العاملين في اقسام خدمة العملاء.

 

كما قرر مجلس الاتحاد ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة هذه التطورات.

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