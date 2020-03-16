25 مليون ليرة لبنانية من شركة iShack دعماً للصليب الأحمر اللبناني

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إيماناً بمسؤوليتها تجاه المجتمع وتجاه الوطن، أخذت شركة iShack المتخصّصة بتوزيع خدمة الإنترنت-ISP مبادرةً لدعم الصليب الأحمر اللبناني عبر التبرّع بمبلغ 25،000،000 ليرة لبنانية لتعزيز قدرة عناصر الصليب الأحمر من مسعفين ومتطوّعين لمكافحة وباء الكورونا.



نوّه المدير العام للشركة بالجهود التي يقوم بها المسعفون والمتطوّعون الذين باندفاعهم يلبّون النداء لخدمة الآخرين وإنقاذ حياتهم، وأكّد أنّ المسؤولية تقع على كلّ واحد منّا للمساهمة في دعم الصليب الأحمر اللبناني في مواجهة الأمراض والحالات الطارئة ولا سيما فيروس كورونا الذي قد يكون من أخطر التحدّيات التي يواجهها لبنان.