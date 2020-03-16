مذكرة من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه الى الأفران والمخابز

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وجه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه مذّكرة لكافة الأفران والمخابز العاملة في لبنان لاتباع ارشادات السلامة تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجدّ استناداً الى قرار مجلس الوزراء باعلان التعبئة العامة.

وقد طلب الوزير نعمه من كافة الأفران والمخابز العاملة في لبنان التقيّد بالإرشادات التالية:

١. القيام بإجراءات استثنائية وطارئة وذلك بشكل يومي لكلّ موظف عند دخوله المؤسسة: أولاً أخذ الحرارة، ومن ثمّ تأمين مكان لغسل اليدينبالصابون واستعمال مناشف ورقية.

٢. القيام بشكل طارئ ودوري بتعقيم المخبز وصالة العرض وفقاً لإرشادات المراجع المختصة.

٣. استعمال الكمّامات أثناء تحضير المنتوجات داخل الفرن وأثناء القيام بخدمة الزبائن، بالإضافة الى غسل اليدين كل ساعة، وفقاًلإرشادات المراجع المختصة.

٤. العمل على مراقبة حرارة العمّال والموظّفين بشكل دائم.

٥. إقامة دورات تدريبيّة وتوجيهيّة للعمال والموظّفين ووضع منشورات عن كيفية غسل اليدين وآداب العطس السليم وغيره من اجراءات، وفقاًلإرشادات المراجع المختصة.

٦. الإعلان والإفصاح فوراً حين وجود أي عوارض صحيّة.

٧. تعقيم السّيارات التي تنقل العمّال إذا وجدت وتعقيم أماكن سكنِهم.

٨. وضع على مدخل كل صالة فرن معقِّم ومطهِّر لليدين وكمّامات وقفّازات لاستعمالها من قِبل الزّبائن.

٩. وأخيراً وتجنّباً لِأي طارئ قد يعيق التنقّل على الطّرقات، تخزين مواد أوّليّة لصناعة الخبز قدر الإمكان.