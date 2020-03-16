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ألفا تعلن التعبئة الداخلية وتبدأ تطبيق سياسة العمل عن بُعد (#خليك_بالبيت)

16
MARCH
2020
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إستجابة لقرار مجلس الوزراء بدأت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، اليوم تطبيق سياسة #خليك_بالبيت والعمل عن بُعد ضمن خطة تأمين إستمرارية الخدمات خلال الأزمات من أجل الحد من التفاعل الإجتماعي المباشر كوسيلة فضلى لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

 

‫بموجب هذا الاجراء الطارئ الذي يشمل كل متاجر ألفا المقفلة منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى إشعار آخر، ستبقى كل خدمات ألفا مؤمنة للمشتركين بشكل طبيعي وسلس، مع حرص الشركة في الوقت نفسه على أن تُجنّب موظفيها التعرض الى إحتمال إلتقاط العدوى، ونقلها الى محيطهم العائلي والمجتمعي. وتاليا، سيواظب هؤلاء على العمل من بعد، إن من منازلهم، أو حيث تقتضي الحاجة القصوى والطارئة، بالطبع من دون تعريضهم الى أي مخاطر، وبما يوائم بين ضرورة إستمرار نشاط الشركة ودوام الخدمة من جهة، وضمان حماية كامل فريق العمل من جهة ثانية.

 

عطفا عليه، نطلب من المشتركين التواصل معنا عبر خدمة live chat في الموقع الإلكتروني وتطبيق ألفا الى جانب حساباتنا في فايسبوك وتويتر كما وستبقى خدمة الزبائن متاحة على الرقم ١١١، لكن إستثنائيا في الوقت الحالي بين الثامنة صباحا والعاشرة ليلا. ‫أما خدمة تسديد الفواتير فتبقى متاحة في الفروع العاملة العائدة الى OMT وBOB Finance وCash United وLibanpost.

 

إن إدارة ألفا وجميع موظفيها ملتزمون بمواصلة العمل للحفاظ على مصالح وسلامة المواطنين في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان الحديث ونتمنى من الجميع الإلتزام بالتفاعل عن بعد واستخدام وسائل التواصل والتكنولوجيا الرقمية الحديثة التي أثبتت وتثبت اليوم فعاليتها وصوابية اعتمادها.

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