النائب إدكار طرابلسي يزور وزير التربية ويطلق حملة وطنية وعريضة تدعم تشريع التعليم عن بُعد

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تناقش النائب ادكار طرابلسي مع وزير التربية والتعليم العال القاضي طارق المجذوب، في سبل انقاذ العام الدراسي وخاصّة لطلاب الشهادات الرسمية وذلك عبر تعاون الوزارة والمركز التربوي لاطلاق التلفزيون التربوي واستخدام الانترنت ووسائل التعليم عن بُعد بأسرع وقت.

وكان النائب طرابلسي قد زار الوزير مجذوب في مكتبه بالوزارة بعد ظهر اليوم الاثنين الواقع فيه ١٦ اذار ٢٠٢٠ واستعرض معه اقتراح قانون التعلّم عن بُعد الذي سبق وقدّمه من سنة بالتمام وقبل وقوع الكارثة الصحيّة والتعطيل القسري الحاصل والذي لم يجد سبيله حتى الآن الى طاولة البحث في لجنة التربية النيابية او في اللجان البرلمانية المختصة الاخرى.

وطالب النائب طرابلسي الوزير المجذوب ان تُسرّع دوائر الوزارة المختصّة وضع ملاحظاتها على اقتراح القانون هذا واقتراح إدخال مواد من التعليم المهني في المنهاج العام، واقتراح وقّعه الى جانب النائب اسعد ضرغام لاعتماد الهوية التربوية والرقم الطالبي، مما لهذه الاقتراحات من أهمية عملية تنقل التعليم في لبنان الى مواكبة العصر في الدول المتقدمة.

وأعلن النائب طرابلسي عن إطلاق حملة وطنية وعريضة تدعم تشريع التعليم عن بُعد مطالباً المستفيدين والمؤيدين لهذا القانون توقيعه على الموقع التالي:



Www.distancelearningpetition.info



وذلك للانضمام للحملة الوطنية الداعمة لهذا القانون ولتشكيل الضغط المناسب لبحثه ولاقراره.