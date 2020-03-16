living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ان تكون عونياً في زمن الكورونا (بقلم رزق الله الحايك)

16
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دخل لبنان مرحلة تفشي فيروس الكورونا، وعين المواطنين على المأساة التي ضربت الصين وإيطاليا وإيران توازيًا مع حملات تهويليّة مارستها بعض الجهات الإعلامية والحزبيّة في محاولةٍ منها لتسجيل النقاط السياسية.


في هذا الوقت، كان مناضلو التيار الوطني الحر يفكرون ويراقبون ويحلّلون من وراء الستارة، ويدرسون علميًا وعمليًا الخطوات الواجب عليهم اتخاذها لمساندة مؤسسات الدولة للحدّ من تأثير الفيروس على مجتمعهم. وفي ذكرى 14 آذار جمع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الأفكار واعلن عن انشاء خليّة ازمة للإستجابة للتحديات التي تواجه المجتمع بسبب الفيروس المستجد.


وفي وقتٍ قصير، وتماشيًا مع متطلبات المرحلة، بدأ المناضلون العونيّون الذين اعتادوا الصعاب والمشقّات على انواعها عملهم الجديّ، وبدأوا بتكوين الفرق التطوّعية مطلقين حملات التبرع بعد اتصالات عدة من مواطنين أبدوا رغبتهم بالمساهمة المالية أو العينية، وبمقارنة لوائح اللوازم والمتطلبات لتأمين كل المسلتزمات المطلوبة.


ولا يمكن لأي متابع إلا أن يرى ان التيار تحوّل إلى خلية تنشط على أكثر من جبهة بتجاوب لافت إن من التياريين أنفسهم أو حتى من غير المنتمين إلى أي حزب أو جهة سياسية.


وبحسب مصادر التيار الوطني الحر، فأن تكون عونيًا هو ان تكون مناضلًا في كل الأوقات والظروف، فالنضال لا يقف عند قضية واحدة بل هو مسيرة تحرّر دائمة تكون مرةً في وجه الاحتلالات والوصايات ومرةً في وجه ظلمٍ سياسيٍ ومرةٍ أخرى في وجه خطرٍ إقتصاديٍ او إجتماعيٍ او صحيٍ.


وتبتسم مصادر التيار لدى سؤالها عن مبادرات باقي الأحزاب، وتجيب ان المنافسة الإيجابية هي لخير المجتمع ومطلوبة اليوم بشدّة لمواجهة فيروس كورونا، فعلى الرغم من غياب جديّة الاحزاب الاخرى وغياب الفكر التخطيطي عندها بحيث تقدم على مبادراتٍ غير مدروسة وقليلة الجدوى لكسب خبرٍ اعلاميٍ للمزايدة على التيار، الا اننا نرحب بجهود الجميع ونأمل في ان تكون مفيدة للوصول الى برّ الامان.


وتشدد مصادر التيار على اهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الأزمات، فالمسؤولية الأخلاقية تفرض على الجميع الترفّع عن الخلافات وسياسة تسجيل النقاط، والمفروض ان هدفنا الاول والاخير كأحزابٍ وجمعياتٍ ومنظماتٍ هو الانسان.


ويختم المصدر بتوجيه التحية الى مناضلي التيار الذين تخرّجوا من مدرسة الرئيس ميشال عون التي لا تعرف الا الامل. وها هو المُحبَط منكفئ في قوقعته يعيش حالة الهلع التي تنشرها بعض وسائل الاعلام ذات الاجندات المعينة، وها هو المزايد الشعبوي لا يعرف سوى الانتقاد اثناء تمدّده على كرسيه الذهبي، بينما يعلن مناضلو التيار استنفارهم لمساندة مؤسسات الدولة والبلديات لتسريع خروج الجميع من أزمة الكورونا بأقل ضررٍ ممكن.
فألف تحيةٍ وتحية الى العونيّين الذين ما تقاعسوا يومًا عن خدمة وطنهم، وما تخلّوا يومًا عن مسؤولياتهم كمواطنين صالحين وكأعضاءٍ فاعلين في المجتمع، وما تخلّفوا لحظةٍ عن واجب النضال.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout