ان تكون عونياً في زمن الكورونا (بقلم رزق الله الحايك)

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دخل لبنان مرحلة تفشي فيروس الكورونا، وعين المواطنين على المأساة التي ضربت الصين وإيطاليا وإيران توازيًا مع حملات تهويليّة مارستها بعض الجهات الإعلامية والحزبيّة في محاولةٍ منها لتسجيل النقاط السياسية.



في هذا الوقت، كان مناضلو التيار الوطني الحر يفكرون ويراقبون ويحلّلون من وراء الستارة، ويدرسون علميًا وعمليًا الخطوات الواجب عليهم اتخاذها لمساندة مؤسسات الدولة للحدّ من تأثير الفيروس على مجتمعهم. وفي ذكرى 14 آذار جمع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الأفكار واعلن عن انشاء خليّة ازمة للإستجابة للتحديات التي تواجه المجتمع بسبب الفيروس المستجد.



وفي وقتٍ قصير، وتماشيًا مع متطلبات المرحلة، بدأ المناضلون العونيّون الذين اعتادوا الصعاب والمشقّات على انواعها عملهم الجديّ، وبدأوا بتكوين الفرق التطوّعية مطلقين حملات التبرع بعد اتصالات عدة من مواطنين أبدوا رغبتهم بالمساهمة المالية أو العينية، وبمقارنة لوائح اللوازم والمتطلبات لتأمين كل المسلتزمات المطلوبة.



ولا يمكن لأي متابع إلا أن يرى ان التيار تحوّل إلى خلية تنشط على أكثر من جبهة بتجاوب لافت إن من التياريين أنفسهم أو حتى من غير المنتمين إلى أي حزب أو جهة سياسية.



وبحسب مصادر التيار الوطني الحر، فأن تكون عونيًا هو ان تكون مناضلًا في كل الأوقات والظروف، فالنضال لا يقف عند قضية واحدة بل هو مسيرة تحرّر دائمة تكون مرةً في وجه الاحتلالات والوصايات ومرةً في وجه ظلمٍ سياسيٍ ومرةٍ أخرى في وجه خطرٍ إقتصاديٍ او إجتماعيٍ او صحيٍ.



وتبتسم مصادر التيار لدى سؤالها عن مبادرات باقي الأحزاب، وتجيب ان المنافسة الإيجابية هي لخير المجتمع ومطلوبة اليوم بشدّة لمواجهة فيروس كورونا، فعلى الرغم من غياب جديّة الاحزاب الاخرى وغياب الفكر التخطيطي عندها بحيث تقدم على مبادراتٍ غير مدروسة وقليلة الجدوى لكسب خبرٍ اعلاميٍ للمزايدة على التيار، الا اننا نرحب بجهود الجميع ونأمل في ان تكون مفيدة للوصول الى برّ الامان.



وتشدد مصادر التيار على اهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الأزمات، فالمسؤولية الأخلاقية تفرض على الجميع الترفّع عن الخلافات وسياسة تسجيل النقاط، والمفروض ان هدفنا الاول والاخير كأحزابٍ وجمعياتٍ ومنظماتٍ هو الانسان.



ويختم المصدر بتوجيه التحية الى مناضلي التيار الذين تخرّجوا من مدرسة الرئيس ميشال عون التي لا تعرف الا الامل. وها هو المُحبَط منكفئ في قوقعته يعيش حالة الهلع التي تنشرها بعض وسائل الاعلام ذات الاجندات المعينة، وها هو المزايد الشعبوي لا يعرف سوى الانتقاد اثناء تمدّده على كرسيه الذهبي، بينما يعلن مناضلو التيار استنفارهم لمساندة مؤسسات الدولة والبلديات لتسريع خروج الجميع من أزمة الكورونا بأقل ضررٍ ممكن.

فألف تحيةٍ وتحية الى العونيّين الذين ما تقاعسوا يومًا عن خدمة وطنهم، وما تخلّوا يومًا عن مسؤولياتهم كمواطنين صالحين وكأعضاءٍ فاعلين في المجتمع، وما تخلّفوا لحظةٍ عن واجب النضال.