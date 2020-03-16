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ادكار طرابلسي: سنطلق اليوم عريضة وطنية لدعم إقرار قانون التعليم عن بُعد أو "أونلاين"

16
MARCH
2020
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أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، أنّه "لا يجوز أن يكون لبنان متأخرًا بمسألة التعليم عن بُعد، وقد سبق أن تقدّمت باقتراح قانون يطالب بتشريع التعليم الجامعي الرقمي أو "الأونلاين" لمواكبة التطوّر التربوي الكبير الحاصل في العالم المتقدّم وفي الدول العربية المجاورة".


ولفت في حديث لـ "صوت المدى"، إلى أنّ "هناك أشخاصًا لا يريدون هذا القانون، لكن لا يمكننا أن نتأخر أكثر في إقراره، فهناك جامعات تفتّش عن طرق للتعليم عن بُعد وآلاف اللبنانيين يفتّشون عن هذه الطريقة للدراسة، والعالم سبقنا"، معلنًا "أنّنا سنطلق اليوم العريضة الوطنية لدعم إقرار هذا القانون، لممارسة الضغط على لجنة التربية النيابية لوضع القانون على الطاولة للنقاش".


وأكّد طرابلسي أنّ "هذا القانون كان يجب أن يُقرّ منذ عشرات السنوات، ونحن نخسر الريادة في التعليم بسبب مصالح ضيقة أو تعنّت البعض"، مشيرًا إلى أنّ "هناك جامعتين أو ثلاث جامعات في لبنان تعلّم "أونلاين" للخارج". وذكر "أنّني عندما طرح موضوعإعطاء الدروس للتلاميذ عبر "تلفزيون لبنان"، قوبلنا باستهتزاء، لكن السؤال، كيف سيتمكن سكان الأطراف من التعلم إذا لا إنترنت لديهم؟".


وشدّد من جهة ثانية، على أنّ "التيار الوطني الحر لا يبيع الكلام، ومبادرته جديّة ومهنيّة، ويقوم أستاذة أكفّاء بتعليم المواد الأساسيّة عبر الإنترنت لتلاميذ الّذين لديهم امتحانات رسميّة، مجانًا".

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