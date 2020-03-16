الصندوق الوطني الإجتماعي: للالتزام بالتعميم 917 والاستمرار باستقبال المرضى المضمونين

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صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الآتي: "عطفا على التعميم رقم 917 تاريخ 11 آذار 2020 القاضي بالطلب من جميع المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق الاستمرار باستقبال المرضى المضمونين والمستفيدين واجراء الاعمال الطبية اللازمة لهم التي تستدعي الموافقات المسبقة والموافقات الخاصة والاتفاق المسبق المعبر عنه بالرمز ( E ) على ان يقوم اصحاب العلاقة باجراء المعاملات اللازمة والموافقات اللاحقة على سبيل التسوية فور انتظام العمل في مكاتب الصندوق.

نؤكد على جميع المؤسسات المتعاقدة الالتزام بمضمون التعميم المذكور، واحكام قانون الضمان الاجتماعي وانظمته والعقود المبرمة معهم وعدم تقاضي اي مبالغ اضافية من المضمونين، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.

كما ندعو جميع المضمونين في حال حصول اي اشكال الاتصال على الارقام التالية:

رئيسة الاطباء الدكتورة ليلى الهبر على الرقم 03741074

رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات السيد فؤاد حليحل على الرقم 70164161".