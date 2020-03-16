هيئة قضاء كسروان بالتعاون مع النائب روجيه عازار ومجلس القضاء تتخذ مجموعة خطوات في مواجهة كورونا‎

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نظراً للظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع المدنيّ والأحزاب لمكافحة انتشار وباء كورونا عوضاً عن تسجيل نقاطٍ في مرمى "النكايات" السياسية والتعليقات الفارغة كمطلقيها،

يهمّ هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ بالتعاون مع نائب التيار في القضاء روجيه عازار ومجلس القضاء، عطفاً على البيان الصادر عن رئيس التيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل وتلبيةً لنداء لجنة الطوارئ في التيار، أن تُعْلِم أبناء كسروان الفتوح أنّها تضع كلّ الإمكانات المُتاحة بتصرّفهم إنطلاقاً من الحسّ الوطنيّ وحرصاً على السلامة العامة.

لذلك يتمّ التحضير لثلاث خطوات:

أوّلاً، حملة تعقيم وتطهير في أماكن عامّة تُحَدَّد مع بدء الحملة.

ثانياً، حملة دعم للصليب الأحمر نظراً للتكلفة العالية جداً لنقل كلّ مُصاب أو المُشتبه بإصابته بالكورونا الى المستشفيات المُختصّة للفحص والعلاج.

ثالثاً، إعداد مجموعة متطوِّعين من التيار لتوصيل المواد الغذائية والمستلزمات الأوّليّة لكبار السن وللعائلات التي لا يستطيع أفرادُها التنقل لأسبابٍ صحيّة.

رابعاً، وضع ثلاثة خطوط ساخنة بتصرّف أبناء المنطقة للتواصل معنا.

بَيْدَ أنّ الحدَّ من التنقُّل إِلَّا عند الضرورة القصوى والحجر المنزليّ هما جزء أساسيّ من المسؤولية الفرديّة تجاه الفرد والمجتمع؛ فالوقاية تبقى خيراً من ألف علاج حفاظاً على سلامتكم وسلامة من تحبّون.