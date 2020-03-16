منخفض جوّي يصل الى لبنان .. الطقس يتحوّل الى ممطر وعاصف

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم يتحول تدريجيا الى ماطر وعاصف مع وصول منخفض جوي من تركيا.

الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الثلاثاء حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس ممطر وعاصف.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع تكون ضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع وصول المنخفض الجوي حيث تنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها خلال الفترة المسائية وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح تقارب ال 60 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1200 متر وما فوق مع تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وأمطار صباحية متفرقة تكون غزيرة أحيانا خصوصا جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر، يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تخف حدة الامطار مساء و يتحول الطقس الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 20 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 35كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 %

حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,49 ساعة غروب الشمس: 17,45