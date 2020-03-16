تعميم من قطاع الشباب في التيار الى جميع الراغبين بالتطوع ضمن الفرق التي ستقوم بالمساعدة ومواجهة ازمة

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صدر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر التعميم التالي:

لما كان شباب التيار دوما في طليعة المدافعين عن لبنان عندما يكون الوطن بخطر وبناء لدعوة رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل ولجنة مواجهة وباء الكورونا في التيار ونظرا لضرورة ان يقوم اللبنانيون بمساندة بعضهم البعض، شكل قطاع الشباب في التيار الوطني الحر لجنة لإدارة الأزمة والإهتمام بالمهام التي توكل للشباب من لجنة مواجهة الكورونا على أن تضم نواب المنسق إيلي أبي رعد وإيلي الخوري وممثلين عن كافة مكاتب القطاع.



إلى ذلك يدعو قطاع الشباب في التيار الوطني الحر جميع الشباب الراغبين بالتطوع ضمن الفرق التي ستقوم بالمساعدة ومواجهة الأزمة لإرسال اسمائهم كل حسب مكتبه.