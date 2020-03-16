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قرار من وزير المالية غازي وزني

16
MARCH
2020
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أصدر وزير المالية د. غازي وزني قراراً حول إلزام المكلّفين بتقديم تصريح ضريبة الدخل لشركات الأموال " النموذج ش1 " إلكترونياً.

 

وجاء فيه:

المادة الأولى: يتوجب على جميع المكلفين تقديم تصريح ضريبة الدخل لشركات الأموال (النموذج ش1)، إلكترونياً عبر النظام الضريبي الإلكتروني، ابتداءً من أعمال سنة 2019.


المادة الثانية: يمكن للمكلفين الذين لا يملكون حساباً على موقع وزارة المالية الالكتروني (www.finance.gov.lb)، تقديم طلبات للحصول على ذلك الحساب، عبر الولوج إلى موقع وزارة المالية الالكتروني والنقر على الخدمة الإلكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله إلكترونياً.

المادة الثالثة: تقوم دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية ودوائر وفروع خدمات المكلفين التابعة لمديرية الواردات وللمصالح المالية الإقليمية في المحافظات، بتزويد المكلفين بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر والرمز السري) التي تخولهم استعمال خدمة التصريح الالكتروني.

المادة الرابعة: تعتمد الآلية التالية من أجل تقديم التصريح عبر النظام الضريبي الإلكتروني:


1- بالنسبة للمكلفين الذين لديهم برنامج ممكنن:

أولاً: يقوم المكلف المتخصص بإنتاج برامج محاسبة وكذلك كل مكلف يستخدم برنامج محاسبة خاص به بتقديم كتاب خطي إلى مديرية الواردات يذكر فيه نوع برنامج المحاسبة الذي يتم استخدامه.

ثانياً: تتولى مديرية الواردات إبلاغ المركز الإلكتروني بطلب المكلف، الذي يقوم بدوره بتزويده بالآلية الخاصة للخضوع للاختبار التقني للبرنامج.

ثالثاً: في حال تبين أن البرنامج المعتمد قادر على إصدار البيانات على الشكل المطلوب من قبل وزارة المالية (XML format) ، يقوم المركز الإلكتروني بتزويد المكلف بالقواعد المطبقة على خانات التصريح (validation rules).

رابعاً: يعطى المكلف المتخصص بإنتاج برامج محاسبة وكذلك كل مكلف يستخدم برنامج محاسبة خاص به موافقة من قبل مديرية الواردات تخوله تقديم التصريح عبر النظام الضريبي الإلكتروني، ويستعمل زبائن المكلف المتخصص بإنتاج برامج محاسبة ذات رقم الموافقة المعطى للمكلف صاحب البرنامج.

 

2- بالنسبة للمكلفين الذين ليس لديهم برنامج ممكنن أو لديهم برنامج قادر على إصدار البيانات على الشكل المطلوب من قبل وزارة المالية (XML format) :

يقوم المكلف بتعبئة نموذج التصريح ش1 الوارد في الصفحة الضريبية المخصصـة للتصاريح على النظام الضريبي الإلكتروني ويرسلها إلكترونياً.


المادة الخامسة: تتوقف شركة ليبان بوست ش.م.ل عن استلام التصريح السنوي ش1 ورقياً، باستثناء المكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة والمكلفين الذين تقدموا بتصريح توقف عن العمل.
المادة السادسة: يتعرض المكلفون للغرامات النافذة في حال عدم الالتزام بموجباتهم لجهة تقديم التصاريح الضريبية إلكترونياً ضمن المهل القانونية.

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