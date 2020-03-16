أو.أم.تي. تقدّم مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية دعماً لطاقم العمل الطبّي، التمريضي والتطوّعي في مستشفى رفيق الحريري

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انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية والواجب الإنساني والوطني، بادرت شركة OMT ممثّلةً برئيس مجلس إدارتها الأستاذ توفيق معوّض بالتبرّع لمستشفى رفيق الحريري الجامعي بمبلغ وقدره 150،000،000 ليرة لبنانية وذلك تعزيزاً لقدرة الطاقم الطبي، التمريضي والتطوّعي.

باسمه وباسم عائلة OMT التي تضمّ فريق عمل الشركة وشبكة وكلائها التي تتألّف من أكثر من 1200 مركز وكيل في لبنان، وجّه رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوّض تحية تقدير لكلّ العاملين في المستشفى،

واعتبر أنّ هذه الخطوة هي واجب علينا جميعاً كقطاع خاص تجاه عائلاتنا، مجتمعنا ووطننا، ودعا إلى المساهمة في دعم النظام الصحّي والطاقم الطبّي لنتمكّن يداً بيد من مواجهة هذا الاستحقاق الذي قد يكون الأخطر على وطننا لبنان.