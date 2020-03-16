لبنان أقفل مطاره وجميع المرافئ البحرية والبرية

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واصلت سورية إجراءاتها الاحترازية، واستنفرت كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تحسباً من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وشغلت النقاشات المرتبطة بآليات المواجهة حيزاً واسعاً من مناقشات مجلس الوزراء أمس، لتحديد المهام والأدوار المنوطة بكل الوزارات والمؤسسات التابعة لها.



مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوعية خطة عمل لجهة توفير المعقمات والكمامات والمستلزمات الطبية والتجهيزات اللازمة لمراكز الترصد الوبائي البالغ عددها 1126 ومراكز الحجر الصحي من خلال توفير الاعتمادات والتسهيلات اللازمة لاستيرادها، وتم تكليف وزارة الصناعة تكثيف الجهود لمضاعفة إنتاجها محلياً، لتوفير حاجة المشافي والمراكز الصحية بعد تقديم الدعم اللازم لهذه المصانع على كل الصعد.



وحسب بيان المجلس الذي تلقت «الوطن» نسخة منه، تم التشديد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتكثيف الجهود المبذولة لمنع التلاعب بأسعار المستلزمات الطبية والمعقمات، إضافة إلى تكليف وزارة التربية البدء بحملة تعقيم للمدارس وتوفير مستلزمات نظافة المرافق الصحية فيها.



المجلس كلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنظيم العمل في مراكز خدمة المواطن بما يضمن تقديم الخدمات بأقل وقت ممكن، كما تم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك افتتاح منافذ بيع إضافية في صالات السورية للتجارة تلافياً لحالات التزاحم.



وزارة الداخلية بدورها قررت إيقاف كل الزيارات في جميع فروع ومراكز السجون لمدة شهر، وتم التوجيه بالقيام بإجراءات التعقيم الفورية والدورية لجميع مرافق السجون والنظارات وموجوداتها.



من جانبها قررت لجنتا الإشراف على مقامي السيدة زينب والسيدة رقية إغلاق المقامين بدءاً من اليوم وحتى 2 من نيسان، على يتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة والتعقيم الكامل خلال هذه الفترة.



وبموازاة الإجراءات المحلية، واصلت دول الجوار اتخاذ إجراءاتها لمواجهة «كورونا»، حيث أعلن لبنان إقفال المطار وجميع المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتباراً من يوم الأربعاء القادم حتى 29 من آذار، باستثناء قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن، كما قرر العراق تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من يوم غد الثلاثاء ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار الجاري، كما تم إيقاف الحركة بشكل كامل على مركزي الحدود نصيب مع الأردن والبوكمال مع العراق باستثناء الشحن البري فقط.