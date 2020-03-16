عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 آذار 2020

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الأخبار: لبنان تحت «حظر التجوال»



نداء الوطن: إتجاه نحو تأهيل المستشفيات المقفلة لاستخدامها كـ"مراكز حجر"

"البيان رقم 1"... العبرة بالتنفيذ!

اللواء: «الكورونا» تفرض على اللبنانيين «الإقامة الجبرية»

إقفال المطار 11 يوماً والإدارات والمؤسسات ما عدا الأفران ومحلات التغذية.. وإرباك لدى المصارف





الجمهورية: وأخيراً التعبئة العامة ضد كورونا

البناء: بني غانتس يحظى بالتكليف لحكومة الكيان بعد دعم ليبرمان والقائمة المشتركة… والتحدّي بالتأليف / الحكومة تعلن التعبئة العامة: إقفال شبه شامل… والاستثناءات لتأمين دورة الحياة / عون ودياب يدعوان اللبنانيّين للتكاتف وراء الدولة… والسياسيين لتغليب المصلحة العليا /

النهار: لبنان في الطوارئ الصحية حتى 29 آذار الدخول في التخلف غير المنظم عن الدفع؟

الديار: سباق أميركي ألماني على إيجاد اللقاح ولا حلّ قبل 4 أشهر

السلطة تُحاصر الكورونا وتحوّل الشعب الى جبان.. وجريمة إغلاق مطار بيروت

المعنويّات العالية ترفع المناعة والخوف يُضعفها والكورونا قابل للعلاج والشفاء بسرعة

the daily star: Lebanon declares lockdown over coronavirus





l'orient le jour: Restrictions bancaires : le projet de loi attribué au ministère des Finances loin d’être encore au point