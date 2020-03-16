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عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 آذار 2020

16
MARCH
2020
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 الأخبار: لبنان تحت «حظر التجوال»

 

 

 


نداء الوطن: إتجاه نحو تأهيل المستشفيات المقفلة لاستخدامها كـ"مراكز حجر"
"البيان رقم 1"... العبرة بالتنفيذ!

 

 

 

اللواء: «الكورونا» تفرض على اللبنانيين «الإقامة الجبرية»
إقفال المطار 11 يوماً والإدارات والمؤسسات ما عدا الأفران ومحلات التغذية.. وإرباك لدى المصارف

 

 



الجمهورية: وأخيراً التعبئة العامة ضد كورونا

 

 

 

البناء: بني غانتس يحظى بالتكليف لحكومة الكيان بعد دعم ليبرمان والقائمة المشتركة… والتحدّي بالتأليف / الحكومة تعلن التعبئة العامة: إقفال شبه شامل… والاستثناءات لتأمين دورة الحياة / عون ودياب يدعوان اللبنانيّين للتكاتف وراء الدولة… والسياسيين لتغليب المصلحة العليا /

 

 

 

النهار: لبنان في الطوارئ الصحية حتى 29 آذار الدخول في التخلف غير المنظم عن الدفع؟

 

 

 

الديار: سباق أميركي ألماني على إيجاد اللقاح ولا حلّ قبل 4 أشهر
السلطة تُحاصر الكورونا وتحوّل الشعب الى جبان.. وجريمة إغلاق مطار بيروت
المعنويّات العالية ترفع المناعة والخوف يُضعفها والكورونا قابل للعلاج والشفاء بسرعة

 

 

 

the daily star: Lebanon declares lockdown over coronavirus

 

 

 

l'orient le jour: Restrictions bancaires : le projet de loi attribué au ministère des Finances loin d’être encore au point

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