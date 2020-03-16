أسرار الصحف ليوم الأثنين 16 آذار 2020

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اللواء: أسرار



همس

يُردد مرجع حكومي أن حكومات سابقة كانت تضم وزراء حزبيين ينتمون لحزب الله، ولم تواجه بمثل الحصار المفروض على الحكومة الحالية!



غمز

أرجأ رئيس تيّار سياسي أكثر من مرّة مؤتمراً صحفياً حول التطورات السياسية والمالية الأخيرة بعد انشغال الرأي العام بمضاعفات انتشار فيروس الكورونا، وتراجع الاهتمام بالملفات السياسية والمالية، داخلياً وخارجياً، بسبب كابوس الوباء الذي يشغل العالم أجمع!



لغز

تساءل وزير مالية سابق عن مبررات عدم تحويل المصارف إلى لبنان عائدات اليوروبوندز التي تمّ بيعها عشية تاريخ استحقاقها لمؤسسات مالية دولية والبالغة قيمتها 700 مليون دولار، من شأنها أن تُعزّز سيولة البنوك بالعملة الخضراء!



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يتداول عدد من اتحاد البلديات وضع خطة موحّدة لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة تقوم على تأمين مركز حجر معتمد لكل اتحاد ومشفى مجهّز للحالات التي تتاكد إصابتها وفرق من الموظفين والمتطوعين لنشر التوعية الوقائية والرقابة على تطبيق شروطها وإجراءات موافق عليها من وزارة الداخلية لتغريم المخالفين، حسب درجة المخالفة وخطورتها.

كواليس

قالت مصادر في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة حددت النصف الثاني من آذار كمساحة زمنية من 14 يوماً تعتبر كافية للسيطرة على فيروس كورونا عبر دعوة دول العالم لإغلاق المطارات ووقف التنقل وتطبيق جملة إجراءات صارمة للعزل المنزلي ووقف العمل وإغلاق المدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي يضمن خلالها وقف انتشار الفيروس وضمان ظهور أعراض الإصابة على حاملي الفيروس ليتم التعامل معهم.

نداء الوطن: خفايا

يوضح قيادي في قوى "8 آذار" أنّ تحفّظ بعض الجهات الفاعلة في هذه القوى على الاستعانة المالية بصندوق النقد الدولي مرده إلى كون الصندوق يمتلك "وصفات جاهزة" للبنان.

كبُرت الشكوى في إحدى الوزارات السيادية من هيمنة وزير سابق على وزير حالي، وهناك من يتحضر للحديث عن "هذا الوضع غير المألوف" علناً.

يبدي أحد المعنيين استياءه من تعدد المهام الموكلة من قبل رئاسة الحكومة إلى وزيرة بارزة بشكل بات يجسد "سطوة تنسيقية" لها في ملفات متعددة خارج نطاق عمل وزارتها.