بيان هامّ صادر عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية

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بيان صادر عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلديات الضاحية : الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة والمريجة / تحويطة الغدير والليلكي:



أهلنا الكرام

انفاذا لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 15 آذار 2020 ، " ونظرا إلى تطور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار فيروس الكورونا والتي تشكل حالة طوارئ صحية تؤلف خطرا داهما يتعرض له الوطن وجميع أبنائه على صعيد صحتهم وسلامتهم وحياتهم " نحيطكم علما بما يلي :



1. " التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى ..." .

2. تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب أصحاب المهن الحرة ... ويستثنى من ذلك :

أ‌- " المطاحن ، الأفران ، وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية [ السوبر ماركت ومحلات السمانة ] وغيرها من المواد الإستهلاكية الأساسية"

ب‌- محطات المحروقات .

ت‌- المؤسسات التي تتعاطى الخدمات الطبية من صيدليات ومختبرات ومراكز أشعة ومراكز صحية ومستشفيات .



كما نلفت أصحاب المؤسسات المستثناة من الإقفال إلى ضرورة الالتزام بما يلي :

1. تطبيق شروط سلامة الغذاء واتخاذ كل التدابير التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا .

2. العمل على عدم ازدحام الزبائن داخل مؤسساتكم .

إن اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية إذا يؤكدون على الجدية في تطبيق القرارات المشار إليها أعلاه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في الوقت نفسه نعتمد على تجاوبكم وحسكم الوطني والإنساني والأخلاقي في الإلتزام بهذه القرارات لما لها من أثر على الحد من انتشار هذا المرض الذي بات يشكل خطرا داهما .