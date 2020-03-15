نتيجةٌ "إيجابية" لمريض بمستشفى الراسي في حلبا

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "المواطن "م. ع." من عكار، ويعمل في إحدى المؤسسات في بيروت، شعر بعوارض فيروس كورونا، فأجريت له تحاليل في مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، ثم نقلت التحاليل الى مستشفى المظلوم في طرابلس، وكانت النتيجة الأولية ايجابية، فأرسلت عينة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي، بانتظار التأكد من النتيجة".

وأشار رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا، إلى أن "وضع المريض في مستشفى حلبا الحكومي تتم متابعته بالتنسيق مع رئيس بلدية بيت ايوب طلال مصطفى وفصيلة درك مشمش والصليب الاحمر لإحتواء الموضوع بشكل علمي صحيح، حيث ان القوى الامنية حققت مع المصاب لتبيان حالات التواصل التي قام بها، ولا داعي للهلع وزرع الخوف بين المواطنين، وعلينا أن نأخذ الموضوع بهدوء وعقلانية حتى نستطيع إحتواء الحالة".

وتمنى زكريا على المواطنين، "البقاء في المنازل التزامًا بقرار وزارة الصحة، وعدم التهاون بهذا الأمر، حرصًا على الصحة العامة والسلامة".