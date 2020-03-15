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غرّد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على تويتر قائلا: "يؤسفني ويحزنني أن أعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة بعلبك الهرمل، لشخص مقيم في بيروت وقد زار بلدته خلال عطلة نهاية الأسبوع. تم وضع جميع أفراد اسرته الذين احتك معهم بالحجر الصحي، وقد نقل المصاب الى مستشفى رفيق الحريري. نتمنى له الشفاء، ولأفراد عائلته السلامة."

وقال محافظ بعلبك الهرمل للـLBCI انّ الشخص المصاب بكورونا في المحافظة يعمل في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت وكان يمضي عطلة نهاية الاسبوع في بلدته ونُقل الى مستشفى رفيق الحريري وتم الحجر على أفراد أسرته والاشخاص الذين احتك بهم وعددهم نحو 12