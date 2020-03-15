قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر ينظم حملة وقائية للوقاية من فيروس الكورونا

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قرر￼ قطاع الانتشار في التيار الوطني الحرّ بناءً ‏على توجيهات رئيس الحزب المهندس جبران باسيل و انطلاقاً ‏من مسؤولياتنا الإنسانية والوطنية تنظيم حملة وقائية من ‏مرض الكورونا وأنشاء خلية أزمة للمساعدة في مكافحة هذا الوباء والعمل على توفير كافة المستلزمات والأدوات الطبية وما ‏تحتاج إليها هذه المبادرة والتي تتكوّن من :

١- العمل على توفير فحص مجاني ميداني وسريع

٢- رشّ معقمات في بعض الشوارع الامكنة ‏العامة والخاصة.

٣- ‏ ‏توصيل الأغراض والحاجات إلى من يحتاج من منفذي الحجر الخاص بالمنازل.

٤- ‏العمل على توفير بعض المعدات الطبية وخاصةً ماكينات التنفس عند الضرورة القصوى.

٥- ‏المساهمة بتخصيص أماكن مجهزة وفنادق لاستقبال المصابين عند تخطي قدرة استيعاب المستشفيات.

٦- ‏حملة تبرعات وتوفير أدوات ومواد للتطهير ( sanitizers ‏)وكفوف ‏وكما مات وماكينات

‏قياس حرارة.

٧- ‏المساهمة بتوعية المجتمع من خلال الاتصال الفردي أو مكبرات الصوت في الأحياء أو إعلانات وفيديوهات إرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و ‏اعلامنا.

٨- ‏متطوعين صحيين من أطبائنا وممرضينا وشبابنا للعناية بالحالات المتفرّقة. ٩- ‏توفير معلمين ومعلمات لإعطاء الدروس مجانا للطلاب المحتاجين وخاصة online.

١٠- ‏التنسيق مع الجمعيّات وكل الجهات المتعاونة لتفعيل العمل الجماعي وسدّ الثغرات ، ومع الانتشار لتوفير الإمكانات اللازمة.

‏لذلك نتمنى على المنتسبين والمؤيدين في كافة مناطق الانتشار الالتزام بكافة مقررات خلية الازمه والتعاون والعمل يد واحدة لمساعدة ومساندة وحماية مجتمعنا اللبناني في الوطن الأم ‏من خطر هذا الوباء