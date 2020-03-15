قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر ينظم حملة وقائية للوقاية من فيروس الكورونا

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قرر￼ قطاع الانتشار في التيار الوطني الحرّ بناءً على توجيهات رئيس الحزب المهندس جبران باسيل و انطلاقاً من مسؤولياتنا الإنسانية والوطنية تنظيم حملة وقائية من مرض الكورونا وأنشاء خلية أزمة للمساعدة في مكافحة هذا الوباء والعمل على توفير كافة المستلزمات والأدوات الطبية وما تحتاج إليها هذه المبادرة والتي تتكوّن من :
١- العمل على توفير فحص مجاني ميداني وسريع
٢- رشّ معقمات في بعض الشوارع الامكنة العامة والخاصة.
٣- توصيل الأغراض والحاجات إلى من يحتاج من منفذي الحجر الخاص بالمنازل.
٤- العمل على توفير بعض المعدات الطبية وخاصةً ماكينات التنفس عند الضرورة القصوى.
٥- المساهمة بتخصيص أماكن مجهزة وفنادق لاستقبال المصابين عند تخطي قدرة استيعاب المستشفيات.
٦- حملة تبرعات وتوفير أدوات ومواد للتطهير ( sanitizers )وكفوف وكما مات وماكينات
قياس حرارة.
٧- المساهمة بتوعية المجتمع من خلال الاتصال الفردي أو مكبرات الصوت في الأحياء أو إعلانات وفيديوهات إرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و اعلامنا.
٨- متطوعين صحيين من أطبائنا وممرضينا وشبابنا للعناية بالحالات المتفرّقة. ٩- توفير معلمين ومعلمات لإعطاء الدروس مجانا للطلاب المحتاجين وخاصة online.
١٠- التنسيق مع الجمعيّات وكل الجهات المتعاونة لتفعيل العمل الجماعي وسدّ الثغرات ، ومع الانتشار لتوفير الإمكانات اللازمة.
لذلك نتمنى على المنتسبين والمؤيدين في كافة مناطق الانتشار الالتزام بكافة مقررات خلية الازمه والتعاون والعمل يد واحدة لمساعدة ومساندة وحماية مجتمعنا اللبناني في الوطن الأم من خطر هذا الوباء