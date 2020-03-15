ما هي التعبئة العامة ؟

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التعبئة العامة :

مادة - 2 تدابير لازمة عند التعرض للخطر



- 1 اذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة من السكان للخطر يمكن اعلان:

أ - حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة. ب - حالة التعبئة العامة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة.

- 2تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع. - 3يمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:

أ - فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها. ب - فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها. ج - تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات. د - مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام

الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارىء