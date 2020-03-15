كهرباء لبنان : الفرق الفنية تنهي تصليح اعطال العاصفة مساء اليوم ومجلس الإدارة ينوه بجهودها

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انه، وبالرغم من الظروف والمخاوف الصحية الراهنة، بذلت الفرق الفنية في المؤسسة وتلك التابعة لشركات مقدمي خدمات التوزيع ومتعهدي صيانة خطوط النقل الهوائية كل الجهود الممكنة لتصليح الاعطال الناجمة عن العاصفة التي ضربت لبنان مؤخرا والتي خلفت أضرارا جسيمة على شبكتي النقل والتوزيع، وتوزعت الأعطال كما يلي:

- على صعيد التوتر العالي: تضرر أكثر من ٣٠ خط توتر عالي و٧ محطات تحويل رئيسية. وقد تم تقريبا تصليح جميع هذه الأعطال.

- على صعيد التوتر التوسط: تعطل أكثر من ٢٧٠ مخرجا تم تصليح حوالي ٩٠ في المئة منها.

- على مستوى التوتر المنخفض: ما يزيد عن ٣٠٠٠ عطل تم تصليح ما بين ٧٠ إلى ٨٠ في المئة منها بحسب المناطق.

علما أنه من المرتقب إنجاز ما تبقى من تصليحات مساء اليوم، بما يسمح بعودة التغذية الكهربائية إلى طبيعتها في جميع المناطق اللبنانية.

وفي السياق، نوه مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بالجهود التي يبذلها عمال المؤسسة ومستخدموها لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين على جميع الأراضي اللبنانية، متخطين كل الصعوبات والمخاوف الصحية. وخص بالشكر المهندسين والعاملين في معامل الإنتاج ومحطات النقل، اضافة الى فنيي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان الذين يبذلون بالتعاون مع العمال التابعين للمتعهدين لدى المؤسسة جهودا كبيرة لتصليح الاعطال الجسيمة التي خلفتها العاصفة.