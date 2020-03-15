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نقابة الممرضات والممرضين تلبّي نداء الوطن

15
MARCH
2020
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عقد مجلس نقابة الممرضات والممرضين في لبنان إجتماعاً إستثنائياً في مقر النقابة يوم الاحد 15/3/2020 من أجل متابعة آخر تطورات فيروس الكورونا المستجد وتم عرض كافة المبادرات التي قامت بها النقابة لغاية تاريخه وخاصة لجهة تدريب وتأهيل الممرضات والممرضين للاستجابة للفيروس وكيفية التعاطي مع الحالات التي يتم تشخيصها أو الحالات التي يشتبه بالتقاطها للعدوى ولجهة متابعة الخط الساخن العائد لوزارة الصحة من قبل أعضاء المجلس للرد على مخاوف وإستفسارات المواطنين ومراجعاتهم.

ووجّه المجلس تحية إلى كل ممرضات وممرضي لبنان وخاصة الذين يعملون في أقسام مكافحة العدوى، وقد تطرق لرسم الاستراتيجية والجهوزية اللازمة لمواكبة التدابير التي تتخذها السلطة على ضوء التطورات المقبلة.

وصدر عن المجتمعين التوصيات التالية:

- الطلب من المؤسسات دعم الممرضات والممرضين مادياً ومعنوياً.

- تأمين بيئة عمل آمنة للعاملين في التمريض.

- إعتبار الحجر المنزلي للممرضات والممرضين أو الحجر في المؤسسات بمثابة إجازة طارىء عمل وليس إجازة سنوية أو إجازة غير مدفوعة.

- الطلب من المؤسسات الصحية إبلاغ النقابة عن أسماء الممرضات والممرضين في الحجر لتأمين الدعم المعنوي ومتابعتهم.

وأخيراً أبقى المجلس إجتماعاته مفتوحة لمواكبة تطورات المرحلة المقبلة.

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