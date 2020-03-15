النائب ادكار طرابلسي تابع موضوع التعليم عن بُعد لاستكمال العام الدراسي

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اتصل النائب القسيس ادكار طرابلسي بمحافظ بيروت القاضي زياد شبيب شاكراً اياه على اهتمامه بتعقيم الاماكن العامة في العاصمة، واتفقا على ان تشمل عمليات التعقيم الكنائس في كافة مناطق بيروت وخاصة في أحياء الدائرة الثانية منها.

وتابع النائب ادكار طرابلسي مع وزارة التربية والمركز التربوي موضوع التعليم عن بُعد لاستكمال العام الدراسي خاصة لطلاب صفوف الامتحانات الرسمية. واعلن النائب طرابلسي انه سيُطلق عريضة تطالب باقرار اقتراح قانون التعليم عن بُعد الذي قدّمه للبرلمان في ٢٠ اذار ٢٠١٩ وذلك مساء هذا اليوم.

وكان القسيس طرابلسي، قد توجّه الى المؤمنين في رعايا مجلس الكنائس الانجيلية الكتابية في لبنان برسالة نصية وعظة صوتية ارسِلَت اليهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشجعاً اياهم على اقامة حلقات الصلاة العائلية في منازلهم وطالباً منهم الصلاة للمصابين بمرض الكورونا وللطواقم الطبية والتمريضية ولحفظ البلاد من آثار الوبأ، وأعلن ان الكنائس ستبقى مقفلة حتى تُعلن وزارة الصحة تخفيف التدابير الوقائية الاستثنائية.