بلدية جونيه تطبق إجراءات لمواجهة كورونا‎ واتحاد بلديات كسروان الفتوح يَتَّخِذ تدابير

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وَسْطَ الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع المدنيّ والسلطات المحلية منها البلديات، إتَّخَذ اتحاد بلديات كسروان الفتوح سلسلة تدابير. كما بدأت بلدية جونيه تطبيق إجراءات بناءة لمواجهة الفيروس والعمل على مكافحته والحد من انتشاره. فبِدءً من ١٢ آذار٢٠٢٠، تمنّعت البلدية عن استقبال المواطنين طيلة الفترة الممتدة من تاريخ ١٣-٣-٢٠٢٠ حتى تاريخ ٢٠-٣-٢٠٢٠ ضمناً، طالبة من كافة المحلات والمؤسسات الإقفال التام حتى نهاية الأسبوع المقبل بناء على التعاميم الصادرة من الجهات المختصة. كما سيَّرت شرطة البلدية دوريات في المنطقة بحيث ألْزَمَت كل المحلات بالتسكير الفوري، مستثنيةً السوبرماركت التي ستفتح أبوابها من الـ7 صباحا حتى الـ12 ظهرا بالاضافة الى محلات الدليفري والصيدليات، وذلك للحد من الانخراط والتجمّعات البشريّة في الاماكن العامة.

هذا و بدعمٍ من اتحاد بلديات كسروان الفتوح، سيتم تزويد مستشفى البوار الحكومي بماكينات مخبرية لفحص الكورونا نظراً لكون فحص الكورونا غير متوفر في منطقة كسروان الفتوح حتى الآن. ومن المُفتَرَض أن تصل الماكينات إلى مطار بيروت يوم الجمعة المقبل لتُسَلَّمَ بعدها للمستشفيين حيث ستُنْصَب خيمتان بالتعاون بين الاتحاد والمستشفيين لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بكورونا لفحصها في الخيمة قبل إحالة المريض المصاب إلى مستشفى البوار. أمّا الخيمة فتُفْصَل ما بين غرفة لفحص المريض وصالة انتظار مع باب للدخول وآخر للخروج وذلك لمنع أي احتكاك بين المواطنين.

من جهةٍ أخرى، تُستَكْمَل التجهيزات لتتمكّن مستشفى البوار من استقبال 24 حالة كورونا في المرحلة الاولى و8 حالات في المرحلة الثانية من علاج كورونا على أن تُخَصَّص لمصابي الكورونا إِنْ دَعَت الحاجة.