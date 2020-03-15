living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلدية جونيه تطبق إجراءات لمواجهة كورونا‎ واتحاد بلديات كسروان الفتوح يَتَّخِذ تدابير

15
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وَسْطَ الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع المدنيّ والسلطات المحلية منها البلديات، إتَّخَذ اتحاد بلديات كسروان الفتوح سلسلة تدابير. كما بدأت بلدية جونيه تطبيق إجراءات بناءة لمواجهة الفيروس والعمل على مكافحته والحد من انتشاره. فبِدءً من ١٢ آذار٢٠٢٠، تمنّعت البلدية عن استقبال المواطنين طيلة الفترة الممتدة من تاريخ ١٣-٣-٢٠٢٠ حتى تاريخ ٢٠-٣-٢٠٢٠ ضمناً، طالبة من كافة المحلات والمؤسسات الإقفال التام حتى نهاية الأسبوع المقبل بناء على التعاميم الصادرة من الجهات المختصة. كما سيَّرت شرطة البلدية دوريات في المنطقة بحيث ألْزَمَت كل المحلات بالتسكير الفوري، مستثنيةً السوبرماركت التي ستفتح أبوابها من الـ7 صباحا حتى الـ12 ظهرا بالاضافة الى محلات الدليفري والصيدليات، وذلك للحد من الانخراط والتجمّعات البشريّة في الاماكن العامة.

هذا و بدعمٍ من اتحاد بلديات كسروان الفتوح، سيتم تزويد مستشفى البوار الحكومي بماكينات مخبرية لفحص الكورونا نظراً لكون فحص الكورونا غير متوفر في منطقة كسروان الفتوح حتى الآن. ومن المُفتَرَض أن تصل الماكينات إلى مطار بيروت يوم الجمعة المقبل لتُسَلَّمَ بعدها للمستشفيين حيث ستُنْصَب خيمتان بالتعاون بين الاتحاد والمستشفيين لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بكورونا لفحصها في الخيمة قبل إحالة المريض المصاب إلى مستشفى البوار. أمّا الخيمة فتُفْصَل ما بين غرفة لفحص المريض وصالة انتظار مع باب للدخول وآخر للخروج وذلك لمنع أي احتكاك بين المواطنين.
من جهةٍ أخرى، تُستَكْمَل التجهيزات لتتمكّن مستشفى البوار من استقبال 24 حالة كورونا في المرحلة الاولى و8 حالات في المرحلة الثانية من علاج كورونا على أن تُخَصَّص لمصابي الكورونا إِنْ دَعَت الحاجة.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout