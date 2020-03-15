تعديل في مواعيد مجلس الأعلى للدفاع وجلسة مجلس الوزارء اليوم.. وحضور لافت من نقباء المهن المرتبطة بالصحة

يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة عند الرابعة بعد الظهر. وسيتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكلمة الى اللبنانيين في مستهل الجلسة، تُنقل مباشرةً على الهواء، يتناول فيها التطورات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا والإجراءات التي ستتخذ في هذا السياق.

وسيشارك خلال الجلسة عدد من نقباء المهن المرتبطة بالصحة: نقيب الأطباء شرف أبو شرف، رئيس الصليب الأحمر أنطوان الزغبي، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيبة الممرضات ميرنا ضومط، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والإجتماعية وليد خوري، ومستشارة رئيس الحكومة بترا خوري.

كما ويعقد عند الثانية والنصف اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع.