living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حملة تعقيم المتن تحط بعد ضبيه وجورة البلوط في بسكنتا اليوم وتستكمل من الجرد الى الساحل غدا

15
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في سياق الوقاية من فيروس كورونا، وحملة التدابير الصحية التي اطلقها النائب ابراهيم كنعان في المتن الشمالي، بالتتسيق بين أجهزة وزارة الصحة والبلديّات الراغبة، جرت اليوم عملية تعقيم بلدية بسكنتا وكنائس البلدة وصالوناتها واماكنها العامة، بمشاركة ممثل وزير الصحة الدكتور جوزف الحلو وقائمقام المتن مارلين حداد ورئيس بلدية بسكنتا جورج علم ورئيس قسم الصحة في قضاء المتن الدكتور وسام حبشي، واعضاء لجان الوقف وامين عام رابطة مخاتير المتن عصام بو جودة ومنسق هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر عبدو لطيف واعضاء الهيئة.

وشمل التعقيم مبنى البلدية و١٣ كنيسة في البلدة وهي كنيسة مار يوسف الكبيرة والصغيرة، وكنيسة مار جرجس، وكنيسة مار روكس، وكنيسة مار ساسين، ودير مار ساسين للرهبنة المارونية، ومار جرجس للروم الارثوذكس، وكنيسة السيدة للموارنة والسيدة للروم الارثوذكس مع قاعات الكنائس.

كما شمل التعقيم صالتي مدرستي الفرير والبيزنسون والقاعات التي تستخدم للتعليم اونلاين، بالاضافة الى مبنى الدفاع المدني ومبنى وزارة الاشغال، ومخفر درك بسكنتا ووسائل النقل العام.

وتستكمل الجولة غدا في بتغرين وقرنة شهوان وعين عار وبيت الككو وعين علق والبياضة والمطيلب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout