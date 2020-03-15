حملة تعقيم المتن تحط بعد ضبيه وجورة البلوط في بسكنتا اليوم وتستكمل من الجرد الى الساحل غدا

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في سياق الوقاية من فيروس كورونا، وحملة التدابير الصحية التي اطلقها النائب ابراهيم كنعان في المتن الشمالي، بالتتسيق بين أجهزة وزارة الصحة والبلديّات الراغبة، جرت اليوم عملية تعقيم بلدية بسكنتا وكنائس البلدة وصالوناتها واماكنها العامة، بمشاركة ممثل وزير الصحة الدكتور جوزف الحلو وقائمقام المتن مارلين حداد ورئيس بلدية بسكنتا جورج علم ورئيس قسم الصحة في قضاء المتن الدكتور وسام حبشي، واعضاء لجان الوقف وامين عام رابطة مخاتير المتن عصام بو جودة ومنسق هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر عبدو لطيف واعضاء الهيئة.

وشمل التعقيم مبنى البلدية و١٣ كنيسة في البلدة وهي كنيسة مار يوسف الكبيرة والصغيرة، وكنيسة مار جرجس، وكنيسة مار روكس، وكنيسة مار ساسين، ودير مار ساسين للرهبنة المارونية، ومار جرجس للروم الارثوذكس، وكنيسة السيدة للموارنة والسيدة للروم الارثوذكس مع قاعات الكنائس.

كما شمل التعقيم صالتي مدرستي الفرير والبيزنسون والقاعات التي تستخدم للتعليم اونلاين، بالاضافة الى مبنى الدفاع المدني ومبنى وزارة الاشغال، ومخفر درك بسكنتا ووسائل النقل العام.

وتستكمل الجولة غدا في بتغرين وقرنة شهوان وعين عار وبيت الككو وعين علق والبياضة والمطيلب.